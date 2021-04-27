كورونا : 232 إصابة جديدة, 158 حالة شفاء و 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر

27/04/2021 - 15:41

سجلت 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و 8 وفيات خلال  الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 158 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه  هذا الثلاثاء وزارة  الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 121.344 حالة من بينها 232 إصابة جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.598 شخص  والعدد الإجمالي للوفيات 3.225 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 20 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 24 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة, مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية,  إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء.

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