شرفي : 19 حزبا سياسيا من بين 39 أودعوا ملفات الترشح تتوفر فيهم الشروط القانونية

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, هذا الثلاثاء, أن 19 حزبا سياسيا من بين 39 أودعوا ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل "تتوفر فيهم الشروط القانونية".

وأوضح شرفي في ندوة صحفية نشطها بمقر السلطة حول التحضيرات الجارية لموعد 12 يونيو, أن "39 حزبا سياسيا أودعوا ملفات الترشح لدى السلطة عبر 58 ولاية من بينهم 19 تتوفر فيهم الشروط القانونية, سيما تلك المتعلقة ببلوغ نصاب 25 الف توقيع", مشيرا إلى أن السلطة تلقت إلى غاية اليوم ترشح "756 قائمة حرة".

وأضاف أن ملفات الترشح لأربعة أحزاب سياسية وقائمتين مستقلتين تم ايداعها على مستوى الجالية الوطنية بالخارج, مشيرا من جهة أخرى الى انه تم "إحصاء 4882 ملف متعلق بسحب الاستمارات الخاصة بملفات الترشح منها 1813 ملف سحب من قبل 53 حزبا سياسيا معتمدا و 3073 ملف خاص بالقوائم الانتخابية الحرة".

سحب أزيد من 1,2 مليون استمارة اكتتاب خاصة بالتوقيعات

وأضاف في ذات السياق أنه تم "سحب 1.249.000 استمارة اكتتاب خاصة بالتوقيعات تتوزع بين الاحزاب السياسية والقوائم الحرة", مشيرا إلى ان "473.000 استمارة سحبت على مستوى المقر الوطني للسلطة من قبل 18 حزبا سياسيا".

وأوضح شرفي أن "مجموع قوائم الترشح بلغ 1.730 قائمة منها 818 قائمة حزبية و 912 قائمة حرة" و ان "العدد الإجمالي للمترشحين المتنافسين هو 16.898 مترشح".

للإشارة, تنقضي منتصف ليلة اليوم الثلاثاء مهلة إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان وهذا بعد تمديد الآجال الذي أقره رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الخميس الماضي, بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.

وكان شرفي قد أوضح أن هذا القرار أملاه "الكم الهائل للأحزاب السياسية والقوائم الحرة التي تقدمت لإيداع ملفات الترشح, وتجنبا للتسرع في دراسة ملفات الترشح".