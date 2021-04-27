الرئيس تبون يترأس اجتماعا تقييميا للوضعية الوبائية في الجزائر

ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الثلاثاء, اجتماعا تقييميا للوضعية الوبائية في الجزائر تم خلاله إسداء جملة من التوجيهات تتعلق أساسا بضرورة مباشرة تحقيق وبائي "فوري" حول أشكال الفيروسات المتحورة مع مضاعفة الحملات التحسيسية على "أوسع نطاق" واحترام الإجراءات الوقائية, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "ترأس رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء27 أفريل 2021, اجتماعا تقييميا للوضعية الوبائية في الجزائر, بحضور الوزير الأول و وزراء كل من الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, الشؤون الدينية والأوقاف, الاتصال, الأشغال العمومية والنقل, الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, الصناعة الصيدلانية وكاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بإصلاح المستشفيات ومسؤولي المصالح الأمنية وكذا أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد انتشار وباء كوفيد-19.

وبعد افتتاحه للجلسة, أعطى السيد رئيس الجمهورية الكلمة للوزير الأول لعرض الوضعية الوبائية في البلاد ليسدي بعدها السيد الرئيس التوجيهات التالية: - ضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بدقة والأخذ بعين الاعتبار بؤر الإصابة حيا بحي وقرية بقرية, لاتخاذ قرارات مبنية على دقة الأرقام ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

- مضاعفة الحملات التحسيسية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية على خلفية التهاون المسجل, على أن يشمل التحسيس كل الفضاءات والمرافق العمومية, خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل.

- التشديد في تطبيق المخالفات وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية.

- الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية مع الرفع من مستوى اليقظة يوميا.

وبخصوص المخزون الوطني للقاحات ووتيرة التلقيح, أمر السيد الرئيس بـالإسراع في وتيرة التلقيح وطنيا والمضي فورا, وبسرعة قصوى, في تنفيذ مشروع تصنيع لقاح سبوتنيكV".