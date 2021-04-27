المحكمة العليا في إسبانيا تنفي وجود أي مذكرة توقيف في حق الرئيس الصحراوي

نفت وبشكل قاطع، المحكمة العليا في إسبانيا أن يكون القضاء الإسباني قد اصدر أي مذكرة توقيف ضد الرئيس الصحراوي؛ إبراهيم غالي، الذي استقبلته البلاد (اسبانيا) لإجراء بروتوكول علاجي ضد إصابته بفيدوس كورونا كوفيد19.

وقالت صحيفة لاريوخا La Rioja، الناطقة باسم المقاطعة التي تستقبل الرئيس الصحراوي في أحد مستشفياتها، إن المحكمة الوطنية الإسبانية العليا تنفي وجود مذكرة توقيف بحق الأمين العام لجبهة البوليساريو.

وأكدت مصادر من المحكمة الوطنية يوم الاثنين لصحيفة لاريوخا أنه ، لا توجد مذكرة بحث واعتقال من أي نوع ضد إبراهيم غالي ، الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية الصحراوية.

في سياق متصل ذكر مسؤول صحراوي في اسبانيا أن حالة الرئيس الصحراوي مستقرة ، بعد أسبوع من تواجده بمستشفى في مدينة لوغرونيو, عاصمة منطقة لاريوخا.

وقبل أيام زاد حنق الرباط بسبب تواجد الرئيس الصحراوي في اسبانيا، وصعدت من أجل الضغط على مدريد، الشيء الذي اعتبره سياسيون إسبان تدخلا سافرا في شؤون بلادهم الداخلية.

من جهتها أكدت الخارجية الإسبانية أن إسبانيا استقبلت الرئيس غالي، على أراضيها وفقا لما تمليه أعرافها، وأنه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات البلاد.

وتحظى القضية الصحراوية بتعاطف شعبي كبير داخل إسبانيا، كما تحظى جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية بتأييد بعض الاحزاب الممثلة في الحكومة والبرلمان.

كما رجح المصدر أن يتم إحياء ملفات ثقيلة كانت مجمدة في القضاء الإسبانية تدين مسؤولين في المملكة المغربية في قضايا ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في الصحراء الغربية.