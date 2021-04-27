كأس العرب: المنتخب الوطني يتعرف على منافسيه

سحبت، مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، قرعة كأس العرب في نسختها الأولى، و التي ستحتضنها قطر في ديسمبر المقبل.

وأوقعت القرعة المنتخب الوطني الجزائري ضمن المجموعة الرابعة في مواجهة منتخبات مصر والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي وكذا الفائز من مواجهة ليبيا والسودان. علما أن المنتخب الوطني لن يخوض الدور التمهيدي للبطولة رفقة تسعة منتخبات أخرى.

وضمت المجموعة الأولى، منتخب قطر (المنظم للبطولة)، مع العراق، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والفائز من مواجهة البحرين والكويت، فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات، تونس والإمارات، وسوريا، والفائز من مواجهة موريتانيا واليمن.

وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات، المغرب، والسعودية، والفائز من مواجهة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر.

تم تقسيم المنتخبات العربية المشاركة إلى فئتين، من أجل تجنيب المنتخبات التي تحتل أفضل 9 مراكز عربية حسب التصنيف العالمي، خوض الأدوار التمهيدية، حيث ستتأهل مباشرة إلى دور المجموعات، وهذه المنتخبات هي: قطر الدولة المستضيفة وترتيبها على التصنيف العالمي (58)، وتونس (26)، والجزائر (33)، والمغرب (34)، ومصر (46)، والسعودية (65)، والعراق (68)، والإمارات (73)، وسوريا (79)

أما بقية المنتخبات (14) فستلعب الدور التمهيدي، من أجل تأهل 7 منها لدور المجموعات الذي يتكون من 16 منتخبًا، وسيتم توزيعها على 4 مجموعات.

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس العرب في 18 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

ووزعت اللجنة المنظمة، المنتخبات المشاركة على 4 مستويات بحسب تصنيفها.

ويضم المستوى الأول الجزائر، منتخب البلد المضيف "قطر"، تونس والمغرب.

وجاء بالمستوى الثاني مصر والسعودية والعراق والإمارات.

وفي المستوى الثالث، تحل سوريا مع المتأهل من لقاء عمان (المركز 80 في التصنيف العالمي) والصومال (197)، يضاف لهما المتأهلين من الدور التمهيدي، حيث تلعب لبنان (80) مع جيبوتي (183)، والأردن (95) مع جنوب السودان (169).

أما المستوى الرابع والأخير، فيضم المتأهل من لقاءات البحرين (99) مع الكويت (148)، موريتانيا (101) مع اليمن (145)، فلسطين (104) وجزر القمر (131)، ليبيا (119) والسودان (123).

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية