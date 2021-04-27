وزيرة التضامن تؤكد ايلاء الدولة اهمية كبيرة للمسنين

أكدت وزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة السيدة كوثر كريكو مساء اليوم الثلاثاء بمعسكر أن الدولة تولي أهمية كبيرة لفئة المسنين و دورهم في المجتمع.

و اشارت السيدة كريكو في كلمة بمناسبة تكريم عدد من المسنين المقيمين بدار المسنين بمدينة معسكر ممن تجاوزت أعمارهم ال 100 سنة إلى أن "الإهتمام الذي توليه الدولة للمسنين يتجلى من خلال الترسانة القانونية التي وضعتها لحمايتهم و على رأسها التنصيص على حقوقهم في الدستور من خلال المادة 71 في التعديل الدستوري الأخير و القانون الخاص بحماية الاشخاص المسنين".

و اضافت نفس المتحدثة أن "الدولة تسعى لضمان الحماية المساعدة للاشخاص المسنين عبر كل المؤسسات التابعة لها و على رأسها مؤسسات وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة و هي المؤسسات التي حققت نتائج حسنة في التكفل بهذه الفئة و خلال فترة انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)".

و نوهت الوزيرة إلى "اعتماد الدولة لسياسة الإدماج الإجتماعي و الإقتصادي لفئة المسنين من خلال عدة أليات تشرف عليها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و وكالة التنمية الإجتماعية".

و اشرفت وزيرة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة خلال نفس المناسبة على إبرام اتفاقيتي تعاون بين مديرية النشاط الإجتماعي لولاية معسكر من جهة و مديرية الشاب و الرياضة و مديرية الثقافة لدعم الاشخاص المسنين.

و تشمل الإتفاقيتين المبرمتين حسب الشروحات المقدمة للوزيرة بعين المكان برمجة نشاطات ترفيهية و خرجات في الهواء الطلق لصالح المسنين المقيمين بهياكل مديرية النشاط الإجتماعي و تنظيم تمارين رياضية مناسبة لهذه الفئة العمرية إضافة إلى تنظيم أنشطة ثقافية و فنية لصالح المقيمين بدور المسنين تساهم في دمجهم اجتماعيا و نفسيا.

و كرمت السيدة كوثر كريكو بنفس المكان عددا من نزلاء دار المسنين ببلدية معسكر التي استفادت من تهيئة حديقة علاجية أكد الأخصائيون النفسانيون دورها الكبير في تحسين مزاج و صحة المسنين المقيمين بالدار.

و كانت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة قد شرعت صباح اليوم الثلاثاء في زيارة عمل و تفقد لهياكلها بولاية معسكر أعطت في بدايتها إشارة الإنطلاق لثلاث قوافل تضامنية شملت توفير مساعدات غذائية ل 5 الاف أسرة معوزة و تقديم فحوصات طبية للمرضى المقيمين بالمناطق المعزولة و تحسيس المسنين بكيفية صيام شهر رمضان دون مخاطر على صحتهم.

كما أشرفت خلال نفس الزيارة على افتتاح سوق جواري تضامني لبيع منتجات النساء الماكثات بالبيوت المستفيدات من دعم الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أقيم بالملعب الجواري لكرة السلة بمدينة معسكر و زارت مشروعا لصناعة الحلويات التقليدية لأحد المسنين استفاد من تمويل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.