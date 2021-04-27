﻿ اوبيب تقرر الابقاء على نفس مستويات الانتاج

قررت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفائها خارج أوبيب (اوبيب+)، يوم الثلاثاء خلال الاجتماع الوزاري ال16، بالابقاء على مستويات ضبط الانتاج التي تم تحديدها بداية شهر ابريل و هذا نظرا لحالة الغموض التي تحوم حول انتعاش الطلب.

و خلال هذا الاجتماع، تم اقرار مواصلة تنفيذ قرار ضبط الانتاج التي اتخذ خلال الاجتماع الوزاري ال15 للاوبيب و خارج اوبيب، حسبما افاد به البيان النهائي للاجتماع الذي جرى ظهيرة يوم الثلاثاء عبر تقنية التواصل المرئي.

يذكر ان منظمة اوبيب قد قررت خلال الاجتماع السابق الذي جرى يوم 1 ابريل برفع مستوى الانتاج بشكل تدريجي الى 350 الف برميل في اليوم في شهر مايو و يونيو و الى 450 الف برميل يوميا في شهر يوليو.

و خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه مناصفة وزير الطاقة السعودي، الامير عبد العزيز بن سلمان و نائب رئيس الوزراء الروسي، الكسندر نوفاك، اشار اعضاء منظمة اوبيب+ ان حالات الاصابة بفيروس كوفيد-19 تعرف منحى تصاعدي في العديد من الدول و هذا بالرغم من حملات التلقيح الجارية و أن هذه الموجة الجديدة قد تعرقل انتعاش الطلب الاقتصادي و على النفط.

"يجب على كل الدول المشاركة التحلي باليقظة و المرونة و هذا نظرا للظروف الغامضة للسوق"، يختم البيان النهائي للاجتماع.

و من جهة اخرى، اشار الدول الاعضاء في منظمة اوبيب+ الى استمرار اسنتعاش الاقتصاد العالمي مرفقة بمستويات غير مسبوقة من الدعم المالي و الميزاني، حيث توقعوا ان تتسارع وتيرة الانتعاش خلال السداسي الثاني.

كما تطرق البيان الى مستويات التخزين التجاري لدول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية، مشيرا الى ارتفاع هذه المستويات ب 14،4 مليون برميل شهر مارس 2021.

نسبة امتثال ب 115 بالمئة

و خلال اجتماعهم الوزاري ال16، تباحثت دول الاوبيب + في التقرير الشهري الذي اعدته الجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبيب وخارج أوبيب و كذا المعطيات حول انتاج النفط الخام لشهر مارس 2021.

و بالتالي، خلص التقرير ان نسبة الامتثال الشامل لتعديلات الانتاج قد بلغت 115 بالمئة خلال شهر مارس، مما يعزز، حسب البيان، "التوجه نحو امتثال قوي لمستويات خفض الانتاج".

و حسب البيان، تمت دعوة البلدان الاعضاء في التحالف و التي لم تحقق معدل امتثال ادنى ب 100 بالمئة الى تعويض فائض الانتاج.

كما اعربت الدول المشاركة في بيان التعاون بالالتزام على الامتثال التام و تعويض العجز المسجل سابقا فيما يخص تعديل الانتاج و هذا قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

و في هذا الصدد، تمت الاشارة خلال الاجتماع ال16 الى "ضرورة تسريع جهود اعادة استقرار السوق".

كما اتفقت دول اوبيب+ على عقد الاجتماع ال30 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبيب وخارج أوبيب و الاجتماع الوزاري ال17 يوم 1 يونيو المقبل.

