إذا كنت ترغب في شراء ساعة ذكية..إليك مقارنة بين أفضلها

من المفترض أن تتمكن أفضل الساعات الذكية من متابعة حالتك الصحية، وموقعك عند أداء التدريبات الرياضية، ونبضك أيضاً، بالإضافة إلى عدد الخطوات التي تمشيها، وربما نسبة السعرات الحرارية التي تخسرها كل يوم. بالعموم تقدم أحدث الساعات الذكية مجموعة من التطبيقات المختلفة التي لا تراها في الساعات العادية، أو حتى في النسخ السابقة للساعات الذكية.

نقدم لك مراجعة أفضل الساعات الذكية في 2021، لنسهل عليك الاختيار

Apple Watch SE

نظام التشغيل: watchOS 7

التوافق: نظام تشغيل iOS

الشاشة: OLED بحجم 1.78

المعالج: Apple S5

حجم السوار: يختلف حسب حجم الساعة

مساحة التخزين: 32 غيغابايت

البطارية: 18 ساعة

طريقة الشحن: لاسلكي

مقاومة المياه: مقاومة للمياه حتى عمق 50م

التوصيل: شبكة لاسلكية (Wi-Fi)، بلوتوث، اتصال قريب المدى (NFC)، التطور طويل الأمد (LTE)

السعر: 269 دولارا أميركيا

المميزات: تصميم مميز – سعر رائع مقابل إحدى ساعات Apple الذكية.

العيوب: عدم وجود خاصية التشغيل المستمر للشاشة – هناك مجال لتحسّن أداء البطارية.

تعتبر Apple Watch SE أفضل ساعة ذكية يمكنك شراؤها الآن، ولكنها لن تكون خياراً مناسباً إلا إذا كان لديك هاتف آيفون، تقدم الساعة كل الخصائص التي يمكن وجودها في أي ساعة ذكية، مقابل سعر أرخص بكثير بالنسبة لساعات آبل.

Apple Watch 6

نظام التشغيل: watchOS 7

التوافق: iOS

الشاشة: OLED بحجم 1.78″

المعالج: Apple S6

حجم السوار: يختلف بناء على حجم الساعة.

مساحة التخزين: 32غيغابايت.

البطارية: 18 ساعة.

طريقة الشحن: لاسلكي.

مقاومة المياه: مقاومة للمياه حتى عمق 50م.

التوصيل: شبكة لاسلكية (Wi-Fi)، بلوتوث، اتصال قريب المدى (NFC)، التطور طويل الأمد (LTE)

السعر: 379 دولارا أميركيا

المميزات: مجموعة ألوان رائعة – التشغيل المستمر للشاشة.

العيوب: لا تقدم ترقية كبيرة – يجب أن يكون عمر البطارية أطول.

Apple Watch 6 هي أرقى ساعات Apple إذا كنت لا تمانع في إنفاق المزيد من المال. الساعة تحتل الصدارة في قائمة أفضل الساعات الذكية، لكنها بالتأكيد أفضل جهاز يمكنك الحصول عليه إذا كان لديك هاتف آيفون. لماذا سبقتها Apple Watch SE في ترتيب القائمة؟ لأن Apple Watch 6 تأتي بسعر أعلى بكثير.

لا تقدم الساعة ترقية كبيرة عن الإصدار السابق Apple Watch 5، لكن هناك خصائص جديدة مثل مراقبة مستوى الأكسجين في الدم ورقاقة معالج أحدث، لكنها تأتي بنفس الشاشة والتصميم.

Apple Watch 3

أرخص ساعات Apple الذكية في الوقت الحالي.

نظام التشغيل: watchOS 7 (مع الترقية).

التوافق: iOS

الشاشة: OLED بحجم 1.65″

المعالج: Apple S3

حجم السوار: يختلف بناء على حجم الساعة.

مساحة التخزين: 16 غيغابايت.

البطارية: يوم إلى يومين.

طريقة الشحن: لاسلكي.

مقاومة المياه: مقاومة للمياه حتى عمق 50 متراً.

التوصيل: شبكة لاسلكية (Wi-Fi)، بلوتوث، اتصال قريب المدى (NFC)، التطور طويل الأمد (LTE).

السعر: 199 دولار أميركي

المميزات: أرخص ساعة ذكية من Apple – شاشة واضحة وساطعة.

العيوب: البطارية ليست رائعة – لمستخدمي هواتف آيفون فقط.

قد يتساءل البعض، ما الذي تفعله الساعة التي أصدرتها Apple منذ ثلاث سنوات في هذه القائمة؟ قد لا تكون Apple Watch 3 أفضل ساعة ذكية أنتجتها Apple، ولكنها تظل الأرخص، إذا كان لديك هاتف آيفون.

قد يبدو التصميم قديماً بعض الشيء مقارنة بالإصدارات الأخرى مثل Apple Watch 6 والساعة الأحدث، أو حتى الساعتين Apple Watch 4 وApple Watch 5، ولكن ستجد أنها تقدم الكثير من الخصائص المطلوبة، كما يمكن ترقيتها أيضاً إلى أحدث إصدار من نظام watchOS 7.

Samsung Galaxy Watch 3

أفضل ساعة ذكية لمن لديهم هواتف أندرويد، وتعمل على هواتف آيفون أيضاً.

نظام التشغيل: Tizen OS

التوافق: أندرويد، iOS

الشاشة: AMOLED فائقة بحجم 1.2″ أو 1.4″ (360 × 360)

المعالج: 1.15غيغاهرتز ثنائي النواة.

حجم السوار: 22 مم أو 20 مم.

مساحة التخزين: 8 غيغابايت.

البطارية: 3 أيام على 45 مم/أقل على 41 مم.

طريقة الشحن: لاسلكي.

مقاومة المياه: درجة حماية IP68

التوصيل: شبكة لاسلكية (Wi-Fi)، بلوتوث، التطور طويل الأمد (LTE).

السعر: 249 دولارا أميركيا

المميزات: تصميم رائع ومميز – حافة دورانية مفيدة.

العيوب: البطارية يمكن أن تصبح أفضل – سعر مرتفع.

ساعة Galaxy Watch 3 من Samsung هي أفضل ساعة ذكية يمكنك شراؤها الآن إذا كان لديك هاتف أندرويد. وهي تعمل على هاتف آيفون أيضاً. وتعتبر إصداراً متطوراً من ساعة Galaxy Watch التي صدرت عام 2018، إذ تحتفظ بالكثير من نفس عناصر التصميم مع تحسينها.

تمتاز ساعة Galaxy Watch 3 بحافة دورانية فريدة تجعل استخدام الساعة عملية ممتعة. لكن التطبيقات المتاحة على هذه الساعة محدودة مقارنة بالتطبيقات على الساعتين Wear OS وwatchOS، إلا أنها لا تزال تقدم الوظائف الأساسية، كما تتبع أنشطتك البدنية بدرجة جيدة.

Samsung Galaxy Watch Active 2

نظام التشغيل: Tizen OS

التوافق: أندرويد، iOS

الشاشة: AMOLED فائقة بحجم 1.2″ (360 × 360)

المعالج: 1.15غيغاهرتز ثنائي النواة.

حجم السوار: 20 مم.

مساحة التخزين: 4 غيغابايت.

البطارية: حوالي يومين.

طريقة الشحن: لاسلكي.

مقاومة المياه: 50 متراً.

التوصيل: شبكة لاسلكية (Wi-Fi)، بلوتوث.

السعر: 199 دولارا أميركيا

المميزات: تصميم راقٍ – حافة رقمية دورانية.

العيوب: خصائص قليلة مقابل سعر إضافي – تظل محدودة الوظائف مع أجهزة iOS

جمعت Samsung أفضل ما في ساعاتها الذكية Galaxy Watch في هذه الساعة الرياضية الذكية الأخف والأصغر، والأكثر راحة؛ ثم طرحت إصداراً ثانياً بعد شهور من طرح الإصدار الأول يحتوي على بعض الخصائص المرغوب فيها، مثل الحافة الرقمية الدائرية والتطور طويل الأمد (LTE).

إنها ساعة ذكية جيدة الجودة بسعر معقول، تمتاز بحجم شاشة 1.2 بوصة (360 × 360) ساطعة وجميلة وصغيرة بما يكفي للالتفاف حول الرسغ بشكل رائع، وتأتي مجهزة بكل خصائص اللياقة البدنية الراقية التي قد تتوقعها من ساعات Samsung الذكية، بوجود 39 وضعية للتمرينات الرياضية، وقياس لمعدل ضربات القلب ومستشعر تخطيط القلب الكهربائي، وتطبيق صحي يتابع معدلات الإجهاد والتوتر ويراقب جودة النوم.

وبالرغم من أن سعرها أقل كثيراً من ساعات Apple، يعتبر السعر مرتفعاً عن ساعة Watch Active الأصلية، بالنظر إلى تضاؤل قيمتها مقارنة بالمنافسين.

Fitbit Versa 3

نظام التشغيل: Fitbit OS

التوافق: أندرويد، iOS

الشاشة: AMOLED بحجم 1.58″

مساحة التخزين: غير متوفر.

البطارية: حتى 6 أيام.

طريقة الشحن: سن توصيل مغناطيسي.

مقاومة المياه: مقاومة للمياه.

التوصيل: شبكة لاسلكية (Wi-Fi)، بلوتوث 4.1، اتصال قريب المدى (NFC)

السعر: 229 دولارا أميركيا

المميزات: نظام تحديد مواقع عالمي مدمج (GPS) – خفيفة ومريحة.

العيوب: زر جانبي ضعيف – خدمة Spotify لا تعمل دون اتصال بالإنترنت.

لا تريد ساعة ذكية من Samsung أو Apple؟ قد تكون Fitbit Versa 3 أفضل خيار لمن يريدون التركيز على خصائص اللياقة البدنية. فالتصميم مريح للغاية والشاشة يسهل رؤيتها، إلى جانب نظام تحديد مواقع (GPS) مدمج في الساعة. ومثل الإصدارات السابقة من ساعات Fitbit الذكية، تركز هذه الساعة بشكل أكبر على اللياقة البدنية، لذا قد لا تكون مناسبة للجميع.

Fitbit Versa Lite

نظام التشغيل: Fitbit OS

التوافق: أندرويد، iOS

الشاشة: LCD (300 × 300)

التخزين: غير متوفر.

البطارية: حتى 4 أيام.

طريقة الشحن: سن توصيل مغناطيسي.

مقاومة المياه: مقاومة للمياه حتى عمق 50 متراً.

التوصيل: شبكة لاسلكية (Wi-Fi)، بلوتوث.

السعر: 229 دولارا أميركيا

المميزات: سعر منخفض – بطارية قوية (تتفوق بها على العديد من الساعات الذكية الأخرى في هذه القائمة).

العيوب: بلا نظام تحديد مواقع (GPS) – تفتقر إلى التمرينات الرياضية على الشاشة.

تعتبر Fitbit Versa Lite إصداراً معقول التكلفة من الساعة الذكية Fitbit Versa مع غياب بعض الخصائص، لكنها تقدم مجموعة جيدة من خصائص اللياقة البدنية، وبطارية تستمر لعدة أيام، وتصميماً صغيراً وخفيفاً، يجعلها تتلاءم على رسغك بسهولة دون أن تلاحظ وجودها.

بعض الخصائص التي تغيب عن الإصدار Versa Lite هي خاصية التسوق والدفع Fitbit Pay، وغياب نظام تحديد المواقع (GPS) إلى جانب بعض التراجع في أداء الشاشة.

Fossil Sport

نظام التشغيل: Wear OS

التوافق: أندرويد، iOS

الشاشة: AMOLED بحجم 1.2″ (390 × 390)

المعالج: 1.2 غيغاهرتز رباعي النواة.

حجم السوار: 22 مم.

مساحة التخزين: 4 غيغابايت.

البطارية: يومان.

طريقة الشحن: خاصة وفريدة.

مقاومة المياه: درجة حماية IP68

التوصيل: شبكة لاسلكية (Wi-Fi)، بلوتوث، نظام تحديد المواقع (GPS).

السعر: 201 دولارات أميركية

المميزات: تصميم خفيف.

العيوب: غياب الخصائص الراقية – نظام تحديد المواقع (GPS) بطيء بعض الشيء.

تعتبر Fossil Sport ساعة ذكية متطورة بسعر أقل من معظم الأجهزة في هذه القائمة التي قدمها موقع TechRadar البريطاني، لكنها تمتاز بنظام تحديد مواقع (GPS) وتصميم خفيف ومميز إلى جانب بطارية تدوم لمدة يومين.

ساعة Fossil مجهزة برقاقة معالج سناب دراغون Wear 3100، الأحدث من Qualcomm، لتحصل على تجربة استخدام انسيابية وأفضل من الإصدارات الأقدم من ساعات Wear OS، لكنها لا تحتوي على أي خصائص فريدة من نوعها.

Honor Magic Watch 2

نظام التشغيل: LiteOS

التوافق: أندرويد، iOS

الشاشة: AMOLED بحجم 1.2″ / 1.39″ (454 × 454)

مساحة التخزين: 4 غيغابايت.

البطارية: 7 أيام / 14 يوماً.

طريقة الشحن: سن توصيل مغناطيسي.

مقاومة المياه: مقاومة للمياه.

التوصيل: شبكة لاسلكية (Wi-Fi)، بلوتوث، اتصال قريب المدى (NFC).

السعر: 208 دولار أميركي

المميزات: مجموعة قوية من خصائص اللياقة البدنية – بطارية ممتازة تدوم لأسبوع.

العيوب: الخصائص غير الموسيقية محدودة – تُراكم الأتربة.

إذا كنت مهووساً باللياقة البدنية ولا تجد في الساعات الذكية ما هو مناسب لك، ربما ستكون Honor Magic Watch 2 هي الساعة الذكية المناسبة بفضل مجموعة خصائص اللياقة البدنية التي تقدمها.

تتبع Honor Magic Watch 2 مجموعة من الرياضات بمعلومات تفصيلية، ويمكنها تقديم نصائح وملاحظات عن التدريبات الرياضية لأنشطة معينة، وتعمل أيضاً لوقت طويل دون الحاجة إلى الشحن، لمدة تصل إلى أسبوع أو أسبوعين بناء على الإصدار الذي تشتريه، كما تبدو أنيقة وجميلة أيضاً.

هناك بعض المشكلات تتلخص في غياب بعض الخصائص غير المتعلقة باللياقة البدنية، وأن تصميمها يجعلها تُراكم الأتربة وبحاجة دائمة إلى التنظيف، كما أن الكثير من خصائص اللياقة البدنية لا تعمل على أجهزة iOS، لكنها تظل مع ذلك ساعة ذكية جيدة.

TicWatch Pro 3

ساعة بشاشتين

نظام التشغيل: Wear OS

التوافق: أندرويد، iOS

الشاشة: OLED بحجم 1.4″ (454 × 454) إلى جانب شاشة LCD.

المعالج: سناب دراغون Wear 4100.

مساحة التخزين: 8 غيغابايت.

البطارية: حتى 72 ساعة، و45 يوماً إضافياً في وضع التشغيل الأساسي.

طريقة الشحن: سن توصيل مغناطيسي.

مقاومة المياه: درجة حماية IP68.

التوصيل: شبكة لاسلكية (Wi-Fi)، بلوتوث 4.1، اتصال قريب المدى (NFC).

السعر: 300 دولار أميركي

المزايا: بطارية تدوم 3 أيام – رقاقة معالج سريعة.

العيوب: الواجهة ضعيفة في بعض الأحيان – خاصية تتبع النوم ليست قوية.

تُعد Ticwatch Pro 3 واحدة من أفضل ساعات Wear OS؛ يمكنك استخدامها مع هواتف آيفون أو أندرويد، وتمتاز ببطارية قوية إلى جانب بعض الوظائف سهلة الاستخدام.

تستخدم الساعة أحدث رقاقة معالج من Qualcomm، سناب دراغون Wear 4100، بذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، ووجدنا أنها من أقوى الساعات الذكية في هذه القائمة من حيث الأداء وتحميل التطبيقات بسرعة وعدم انتظار وقت طويل عند التشغيل.

تتميز هذه الساعة أيضاً بمدة استخدام البطارية، إذ يمكن أن تستمر لأكثر من شهر فيما تُطلق عليه الشركة "وضع التشغيل الأساسي"، سيظل لديك 3 أيام كاملة قبل أن تحتاج إلى شحن البطارية.