200 ألف حالة وفاة في الهند بسبب النسخة المتحورة محليا من فيروس كورونا

تعرف الهند اليوم حالة من الإنهيار في منظومتها الصحية بسبب تفاقم فيروس كورونا بصيغته المتحورة محليا ،إذ تشير أحدث الإحصائيات إلى أن الوفيات تجاوزت سقف ال 200 الف حالة .

و تفيد التقارير الرسمية بأن المستشفيات تستقبل يوميا ألاف المصابين بحيث تم تسجيل أكثر من 3.293 حالة وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية .

وفي مؤشر على تفاقم الأوضاع ، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 350 ألف إصابة جديدة هذا الثلاثاء و هي الأكبر من نوعها لحد الأن، بينما رشح فيه عدد من الخبراء بأن حصيلة الاصابات قد تكون أكبر بكثير من تلك المقدمة من قبل السلطات في الهند.

وأظهرت أحدث التقارير الإعلامية بان المستشفيات لم تعد قادرة على مواجهة حاجيات المرضى بسبب ضخامة عدد الوافدين من المصابين ، فيما اشتكى المواطنون من نقص أجهزة الأوكسيحين وعدم كفاية الامكانيات المسخرة وهو ما أكدته عديد المنظمات الانسانية .

و صنفت منظمة الصحة العالمية السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا بالأخطر و وربما الأكثر شراسة من باقي السلالات المتحورة الأخرى كالنسخة البريطانية ، وقالت إنه تم لحد الان رصد النسخة " بي 617.1" المعروفة على نطاق واسع باسم "السلالة الهندية" في 17 بلدا.

و في هذه الأثناء ،بدأت المساعدات الدولية تصل إلى الهند و في مقدمتها بريطانيا ، بينما يتوقع أن تصل اليوم المزيد من هذه المساعدات من كل من الولايات المتحدة الأميركية و فرنسا و كندا و ألمانيا.

و تثير السلالة الهندية من فيروس كورونا حالة من الرعب في أوربا و العديد من مناطق العالم و قامت العديد من الدول بعدد من الاجراءات الوقائية لوقف امتدادها و منها وقف جميع الرحلات الجوية مع الهند .

و تأتي في مقدمة هذه الدول استراليا و دولة الامارات و بريطانيا وكندا و نيوزيلاندا الجديدة، فيما أعلنت بلجيكا منع دخول جميع الأشخاص الوافدين من الهند .

وردا على هذه المخاوف ، ذكرت منظمة الصحة العالمية بأنه لا يعرف حاليا بشكل واضح ما إذا كانت هذه السلالة الهندية هي فعلا الأكثر فتكا من باقي السلالات المكتشفة لحد الآن أم أن ارتفاع الوفايات و تزايد أعداد المصابين و سرعة الانتشار تعود بالدرجة الأولى إلى هشاشة و ضعف المنظومة الصحية في الهند.