شرف الدين عمارة: سنسعى للذهاب إلى أبعد حد ممكن في المنافسة العربية

اكد الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، شرف الدين عمارة، هذا الأربعاء، انّ المنتخب الوطني الجزائري سيسعى للظهور بأحسن وجه وبلوغ ابعد مستوى ممكن في كاس العرب للفيفا المقررة بقطر في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الى 18 ديسمبر 2021، وذلك غداة عملية سحب القرعة التي جرت سهرة امس الثلاثاء بأوبيرا "كاتارا بالدوحة".

واكّد المسؤول الأول على "الفاف" قائلا "لقد وضعتنا القرعة في مجموعة تنافسية بامتياز، خاصة بوجود منتخب مصر الغني عن كل تعريف سنخوض غمار هذه المنافسة بنية تحقيق أحسن نتيجة ممكنة والسعي لبلوغ أعلى المستويات في هذه المنافسة العربية التي تعدّ الأولى بالنسبة لي وأنا على رأس الاتحادية، بالإضافة إلى كونها تأتي قبل كاس أمم إفريقيا بالكاميرون" .

وبهذا الخصوص، حرص شرف الدين عمارة على التأكيد أنّ هيئته ستحرص على توفير كل وسائل التحضير الجيد لمنتخبنا الوطني من اجل مساعدته على بلوغ الأهداف المسطرة".

وعلاوة عن "الخضر" و"الفراعنة" تضم المجموعة الرابعة كلا من المتأهل من مباراة لبنان-جيبوتي والمتأهل بين ليبيا والسودان.

وستجرى البطولة على مرحلتين، بمنافسة تمهيدية تخص 14 منتخبا الأضعف في الترتيب العالمي بصيغة سبع مباريات بإقصاء مباشر، ثم منافسة نهائية بصيغة مرحلة المجموعات، متبوعة بالدور ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي.

وأضاف عمارة انّ "هذه المنافسة الخاصة باللاعبين المحليين، ستعرف كذلك مشاركة العناصر التي تنشط بالخارج، باستثناء قارة أوروبا" موضحا ايضا "ان جل العناصر التي ستشارك في هذه الدورة ستكون من البطولة الوطنية بالإضافة الى اللاعبين الذي ينشطون بدول الخليج وتونس. أما العناصر التي تنشط بأوروبا لن تكون معنية بهذه المنافسة باعتبار أنها ستكون ملتزمة بالمشاركة مع فرقها في بطولاتها المحلية".

وفي سياق متصل، أوضح ذات المتحدث ان" التشكيلة الوطنية التي ستشارك في هذه الدورة سيتم تحديها بالتشاور والتنسيق بين المدرب الوطني جمال بلماضي ومدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين مجيد بوقرة".

تواجدي بالدوحة مهم جدا بالنسبة لي

ومباشرة بعد انتخابه على رأس الهيئة الفدرالية، خلال اشغال الجمعية العامة الانتخابية التي جرت يوم 15 ابريل الجاري، لم ينتظر شرف الدين عمارة طويلا للدخول في صلب الأمور من خلال تنقله إلي الدوحة رفقة الأمين العام للاتحادية محمد سعد، لحضور عملية سحب قرعة كاس العرب للفيفا.

"كان من الأهمية بما كان بالنسبة لي التنقل الي الدوحة لحضور عملية سحب القرعة وتمثيل بلادي هناك، على غرار بقية ممثلي الاتحادات العربية. تواجدي بقطر مكنني من التعرف على رؤساء هذه الاتحادات في اطار الدبلوماسية الرياضية التي تعد من بين أهم الركائز في برنامجي".

ومستغلا فرصة تواجده بقطر، كان برنامج خليفة خير الدين زطشي على رأس الاتحادية مكثف امس الثلاثاء حيث التقى كل من رئيس الاتحادية الدولية (الفيفا) ورئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

"لقد التقيت برئيس الاتحادية الدولية جياني انفونتيني ورئيس الكاف باتريس موتسيبي، الجميع يعلم انّ الجزائر تلعب دورا مهما على الصعيدين القاري والعالمي ومن هنا تكمن أهمية مثل هذه اللقاءات ."

سألتقي جمال بلماضي في الوقت المناسب

وبالإضافة الى حضوره عملية سحب القرعة، سيستغل رئيس الاتحادية فرصة تواجده بالعاصمة القطرية، لإجراء محادثات مع الناخب الوطني جمال بلماضي المقيم منذ عدة سنوات بقطر.

وبهذا الخصوص أوضح عمارة "منذ وصولنا الي الدوحة حدد مكان إقامتنا في فقاعة مغلقة، وفي حالة خروجنا من هذا الحيز المكاني يصعب علينا العودة إليه، الأمر صعب نسبيا، باعتبار انّ جمال بلماضي يتواجد خارج هذا الحيز المكاني ومن الصعب بما كان ملاقاته في الوقت الحالي. الأمر المؤكد أننا سنجد حتما الفرصة المواتية لملاقاته والحديث معه بصورة عادية جدا وفق ما تستدعيه العلاقة بين رئيس الاتحادية والناخب الوطني خاصة وانه لم يسبق لنا الالتقاء في السابق".

وفي رده عن سؤال متعلق بأيامه الأولى على رأس الاتحادية اكد الرئيس السابق لشباب بلوزداد، انه لا يزال في مرحلة الملاحظة "لقد رأيت أشياء جيدة واخرى غير جيدة، الأكيد أنني سأسعى رفقة اعضاء المكتب الفدرالي الى إيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل التي قد تعيق تطور كرة القدم الوطنية".

تجدر الإشارة في الأخير، انّ المسؤول الاول على الهيئة الفدرالية، سيترأس يوم الجمعة المقبل أول اجتماع له مع المكتب الفدرالي في عهدته الأولى على رأس الفاف.

وبهذا الخصوص قال رئيس الاتحادية "سأعود الي ارض الوطن يوم الجمعة في حدود الساعة منتصف النهار، وفي سهرة نفس اليوم سأعقد أول اجتماع لي مع المكتب الفدرالي، وسيتضمن جدول الأعمال عدة نقاط أساسية أهمها تقسيم المهام على الأعضاء. أنا واثق أننا سننجح في تحقيق برنامجنا الإصلاحي. هذا المسعى قابل للتحقيق خاصة وأنني قررت رفع التحدي من اجل تقديم الإضافة المرجوة لكرة القدم الوطنية التي تحتاج لان يعاد بعثها على أسس صلبة".