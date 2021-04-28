جعبوب: تحرير ما يقارب ألفي مخالفة ضد مؤسسات لم تتقيد بشروط الأمن

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب ، هذا الأربعاء ، عن تحرير ما يقارب ألفي مخالفة ضد مؤسسات لم تتقيد بشروط الأمن الصحي والسلامة لموظفيها خلال سنة 2020.

و خلال لقاء بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في الوسط المهني حضره وزير الصحة والسكان، عبدالرحمن بن بوزيد، كشف جعبوب عن تنظيم 1718 يوما إعلاميا في سنة 2020 مس أزيد من 111000 مشارك وأزيد من 116 ألف زيارة تفتيش شملت 4 ملايين عامل تم تحرير أزيد من 41 ألف وثيقة منها 1970 محضر مخالفة".

من جهته أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبدالرحمن بن بوزيد ، أن الخدمات الصحية ساهمت ولا تزال في كبح انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن الحماية من أخطار العمل وضمان صحة العمال من مقومات تحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية