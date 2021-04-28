منظمة الصحة العالمية تجدد دعمها الثابت للحكومة الجزائرية في مجال الصحة

جددت منظمة الصحة العالمية، هذا الأربعاء ، على لسان ممثلها في الجزائر، فرانسوا نجيسان ، دعمها "الثابت" للحكومة الجزائرية في مجال صحة و"رفاهية" الشعب الجزائري.

وأوضح فرانسوا نجيسان خلال لقاء نُظم بمناسبة احياء اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين انه "في سنة 2019 ، قامت منظمة الصحة العالمية بدعم وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر في اعداد معايير لمكافحة المسببات المرضية المهنية والوقاية منها في اطار برنامجها لمكافحة الأمراض غير المعدية".

و اكد قائلا ان "هذه كانت مجرد مرحلة أولى، بما ان برنامج التعاون لعام 2021 ، يدرج اعداد خطة وطنية للصحة المهنية التي ستمكن من تحديد التدخلات الموحدة وفقذا لتوجيهات ومعايير منظمة الصحة العالمية والتي ستشمل بطبيعة الحال محور حول الأوبئة والجائحات على أساس الدروس التي نواصل استخلاصها من جائحة كوفيد-19 ".

وبخصوص مكافحة كوفيد -19 ، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن الحكومة الجزائرية بذلت "جهودا كبيرة" منذ بداية انتشار الجائحة، معتبرا أن تسيير الوضع المرتبط بالجائحة يسير على "المسار الصحيح" لأنه تم تسجيل "تقدم" في مجال الوقاية.