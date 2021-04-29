كأس الكونفديرالية الإفريقية: شبيبة القبائل تعزز صدارتها والوفاق يقصى من المنافسة

عزز ممثل الجزائر في كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم شبيبة القبائل صدارته للمجموعة الثانية ، بفوزه على نابسا ستارز الزامبي2-1 ، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بملعب أول نوفمبر لتيزي وزو يوم 1 نوفمبر لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

وافتتح "الكناري"- الذي تأهل إلى دور ربع النهائي قبل اليوم الأخير من هذه المنافسة- باب التسجيل في الدقيقة 29 بفضل المدافع بن شريفة ، قبل أن يضيف بواليا الهدف الثاني في الشوط الثاني (57).

وقلص الزوار النتيجة في وقت متأخر من المباراة عن طريق طريق مايوكا في الدقيقة (90) وأنهى فريق القبائل المباراة منقوصا من خدمات طرد المهاجم رزقي حمرون بعد طرده في الدقيقة (80).

أما ممثل الجزائر الثاني في المنافسة وفاق سطيف فقد فشل في حجز تأشيرة الدور ربع النهائي , رغم فوزه أمام ضيفه الأهلي الليبي بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 1-0), بسطيف, وذلك ضمن فعاليات نفسس الجولة عن المجموعة الأولى.

وفي مباراة حاسمة لممثل الجزائر, تمكن ''الوفاق'' من افتتاح باب التسجيل في الشوط الأول بعد هدف ضد مرماه للاعب الغماتي في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وكان ''الوفاق'' قريبا من تحقيق ''المعجزة'' قبل أن يتمكن إينيمبا النيجيري من الإطاحة بمنافسه أورلاندو بيرات الجنوب إفريقي في الوقت بدل الضائع (1-0) في المباراة الثانية عن نفس المجموعة, ما رسم إقصاء ممثل الجزائر رسميا من المنافسة.

نتائج اليوم, تمنح كل من إينيمبا النيجيري وأورلاندو بيرات الجنوب إفريقي صدارة الترتيب ب9 نقاط بعد 6 جولات, بينما عادت المرتبة الثالثة للوفاق السطايفي ب8 نقاط, في الوقت الذي أنهى فيه النادي الليبي المنافسة في المرتبة الأخيرة ب7 نقاط.