لوحايدية للإذاعة: استيراد 2500 طن من اللحوم الحمراء و 2500 طن من غبرة الحليب خلال رمضان

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش، محمد لوحايدية ، عن استيراد 2500 طن من اللحوم الحمراء و 2500 طن من غبرة الحليب خلال الأيام الأولى لشهر رمضان الكريم.

وقال لوحايدية، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الخميس، إن تزويد السوق الوطنية بكميات إضافية من هاتين المادتين يأتي بسبب الطلب المتزايد عليها خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن 52 ألف طن من اللحوم الحمراء تم توفيرها مسبقا للإستهلاك خلال الشهر الفضيل .

بالمقابل قامت السلطات العمومية بتوفير نحو مليون و666 ألف طن للإستهلاك خلال شهر رمضان من الخضر والفواكه، لكنها اضطرت – يقول- إلى تفريغ 50 ألف طن من البطاطا للقضاء على ارتفاع سعرها بالأسواق.

و أرجع المتحدث ارتفاع أسعار عديد المواد خلال الشهر الفضيل، إلى قلة وفرة المحاصيل زراعية خلال شهري مارس وأفريل مما أثر على الوفرة على بعض المنتجات كالطماطم حسب تعبيره.

و بشأن أزمة مادة زيت المائدة، أكد ضيف القناة الأولى أن التصدي للمضاربة بالتنسيق مع أعوان الأمن أدى إلى حجز 95 طن من المادة " وهو ما أثمر عودة مادة الزيت إلى رفوف المحلات التجارية بشكل طبيعي، لكن يبقى مشكل غيابها عن المحلات سببه سلوك بعض المستهلكين الذين انساقوا للإشاعات ولا علاقة له أبدا بوفرة المادة".

على صعيد آخر تحدث لوحادية عن الحصيلة الرقابية لقطاع التجارة في الثلاثي الأول من العام الحالي مؤكدا إحصاء 414 ألف تدخل أدى إلى تحرير حوالي 36 ألف مخالفة و 35 ألف محضر متابعات قضائية بسبب مخالفات مختلفة ما يمثل زيادة 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في سنة 2020 .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية