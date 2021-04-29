افتتاح معرض للصناعات التقايدية بقصر الثقافة مفدي زكريا(العاصمة)

افتتح سهرة الأربعاء بقصر الثقافة "مفدي زكريا" في العاصمة معرض للصناعات التقليدية بمشاركة مجموعة من العارضين يمثلون عديد ولايات الوطن بعد غياب أكثر من عام بسبب جائحة كورونا.

وبالمناسبة ثمن العارضون عبر مكرفون القناة الإذاعية الأولى المبادرة التي منحت لهم فرصة عرض منتجاتهم وإعادة بعث التواصل مع مختلف الزبائن، مؤكدين في السياق ذاته التزامهم بالإجراءات الاحترازية لتفادى انتشار الوباء.

وبدورهم ثمن زوار المعرض التطبيق الصارم لإجراءات الوقاية التي فرضها المشرفون على المعرض والتزامهم باحترام البرتوكول الصحي من لبس للكمامات و تطبيق التباعد .

ويبقى قصر الثقافة "مفدي زكريا "بنشاطاته المتنوعة ، مابين المعارض المختلفة و السهرات الرمضانية العائلية، وجهة مثالية خلال الشهر الفضيل للراغبين بالترويح عن النفس و الاستفادة من المعروضات.

المصدر:الإذاعة الجزائرية