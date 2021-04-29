تسجيل 50 % من الاصابات بسلالة كورونا البريطانية بالعاصمة ودعوات للالتزام بالتدابيرالوقائية لتفادي سرعة الانتشار

تم تسجيل أكثر من نصف الإصابات بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا بالجزائر العاصمة حسب معهد باستور حيث أكد والي العاصمة يوسف شرفة اتخاذ كل التدابير الوقائية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التحسيسية للتحكم في الوضعية الوبائية إلى جانب عدد الأسرة المخصصة لمصالح كوفيد عبر 25 مركزا استشفائيا بالعاصمة.

وشدد يوسف شرفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى على ضرورة العمل الاستباقي بتوعية المواطنين لاحترام البروتوكول الصحي لتفادي الموجة الثالثة بالموازاة مع التحضير المادي عبر كامل مستشفيات العاصمة في حالة ارتفاع عدد الاصابات.

من جهته أكد مختص في علم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى القطار البروفسور عبد الرزاق بوعمرة أن50 بالمائة من الحالات المسجلة في العاصمة خلال الـ24 ساعة الأخيرة هي من السلالة البريطانية والرجوع إلى تطبيق الاحترازات الوقائية لتفادي سرعة انتشار الوباء.

كما دعت مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سامية حمادي إلى مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية لمكافحة السلالة الجديدة مع الاستمرار في عملية التلقيح للحد من انتشار الوباء.

المصدر:الإذاعة الجزائرية