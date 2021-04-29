تمديد إجراءات الحجر الجزئي لمدة 21 يوما في 19 ولاية

﻿قرر الوزير الاول، عبد العزيز جراد, تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة 21 يوما في 19 ولاية, ابتداء من 1 ماي 2021, وهذا في إطار تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19), حسب ما أفاد به هذا الخميس بيان لمصالح الوزير الاول.

وأوضح ذات المصدر أن تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي يتم من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي بولايات أدرار, الأغواط, باتنة, بجاية, البليدة, تبسة, تيزي وزو, الجزائر العاصمة, جيجل, سطيف, سيدي بلعباس, قسنطينة, المسيلة, ورقلة, وهران, بومرداس, الوادي, تيبازة وتقرت.

ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسعة والثلاثين (39) الآتية: الشلف, أم البواقي, بسكرة, بشار, البويرة, تمنراست, تلمسان, تيارت, الجلفة, سعيدة, سكيكدة, عنابة, قالمة, المدية, مستغانم, معسكر, البيض, إليزي, برج بوعريريج, الطارف, تندوف, تيسمسيلت, خنشلة, سوق أهراس, ميلة, عين الدفلى, النعامة, عين تموشنت, غرداية, غليزان, تيميمون, برج باجي مختار, اولاد جلال, بني عباس, إن صالح, إن قزام, جانت, المغير والمنيعة.

وأوضح البيان أنه "يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة, اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية, لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى".

وفي هذا الصدد, فإن الحكومة تدعو المواطنين الى "مضاعفة اليقظة والحفاظ على أقصى درجة من التعبئة في مكافحة انتشار وباء فيروس كوفيد-19 في بلادنا من خلال مواصلة التقيد الصارم بالتدابير الوقائية الـموصى بها, على غرار التباعد الجسدي والارتداء الإجباري للقناع وغسل اليدين باستمرار".

وذكر البيان أن هذه الاجراءات تأتي "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد الـمجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني, وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية".

كما تندرج هذه التدابير في إطار "الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا والمدعمة بالـمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والـمرونة, وترمي إلى تعديل النظام الحالي للحماية والوقاية وفقذا لتطور الوضع الوبائي".