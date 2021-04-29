كورونا: 286 إصابة جديدة و 195حالة شفاء و 10 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات هذا الخميس عن تسجيل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 195 مريضا للشفاء.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 121.866 حالة من بينها 286 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.940 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3244 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 22 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار، توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة،مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر،هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.