تقديم مباراة اتحاد بسكرة-نادي بارادو إلى الساعة (15:30) بدلا من(30ر22)

تم تقديم مباراة اتحاد بسكرة-نادي بارادو، المقررة يوم غد الجمعة بملعب 18 فبراير بالعالية، لحساب الدور ثمن نهائي كأس الرابطة المحترفة لكرة القدم، من (30ر22) إلى الساعة (15:30)، حسبما أعلن عنه نادي "الزيبان" اليوم الخميس في صفحته الرسمية على "فايسبوك".

وأفاد النادي "البسكري" في بيان له أن الطلب "يأتي بعد تلقي الرابطة لطلب رسمي من إدارة الفريق بتغيير توقيت اللقاء بسبب اكتشاف عطب على مستوى احد أعمدة الأضواء الكاشفة".

وعلى غرار لقاء اتحاد بسكرة-نادي بارادو، يجرى لقاءين لحساب الدور ذاته يوم الجمعة أيضا، وهما : سريع غليزان-مولودية وهران (30ر15) و أولمبي المدية-اتحاد بلعباس (30ر22).

ويتواصل ثمن نهائي كأس الرابطة، التي تعوض هذا الموسم استثناء منافسة كأس الجزائر الملغاة، يوم السبت 8 مايو القادم بإجراء خمس مباريات منها "الداربي" العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر.(واج)