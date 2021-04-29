بوقدوم يتحادث هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن

تحادث وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الخميس، هاتفيا مع كاتب الدولة الأمريكي، توني بلينكن، حول سبل تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول عدة قضايا اقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السيد صبري بوقدوم في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "توتير"، " في اتصال هاتفي مع كاتب الدولة الأمريكي انتوني بلينكن، تم التطرق إلى سبل احياء وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الاميركية في مختلف المجالات، وكذا تبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في الصحراء الغربية، ليبيا ومالي".