غرفتي التجارة والصناعة الجزائرية – البرتغالية يعقدان اجتماعا لتأسيس مجلس أعمال البلدين

عقدت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة اليوم الخميس اجتماعا مع نظيرتها البرتغالية بغرض رسم خارطة طريق لتأسيس مجلس الأعمال الجزائري-البرتغالي، حسبما أفاد به بيان للغرفة.

وأوضح البيان أن الطرفين تناقشا خلال هذا الاجتماع الذي انعقد عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، حول قطاعات النشاط التي سيتكون منها المجلس.

كما كان الاجتماع فرصة لبحث الفرص التجارية المتاحة في كلا الجانبين ولدراسة امكانية تنظيم ندوة افتراضية جزائرية-برتغالية حول فرص الأعمال وذلك خلال الأشهر المقبلة، حسب نفس المصدر.