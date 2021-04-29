وزير المالية يجري حركة على رأس البنوك العمومية

أجرى وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس بالجزائر حركة على رأس البنوك العمومية الستة بالجزائر.

وعلى أساس هذا التغيير الذي يلغي وظيفة رئيس مدير عام من خلال اسناد تسيير البنك الى رئيس مجلس الادارة والى مدير عام في اطار اصلاح تسيير البنوك العمومية، تم تعيين هواري رحالي رئيسا لمجلس ادارة بنك الجزائر الخارجي فيما تم الابقاء على السيد لزهر لطرش مديرا عاما لذات البنك.

كما تم تعيين محمد العربي رئيسا لمجلس ادارة القرض الشعبي الجزائري وعلي قادري مديرا عاما لذات البنك.

وبالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية تم تعيين ناصر لعوامي رئيسا لمجلس الادارة فيما تم الابقاء على محند بوراي في منصب المدير العام.

أما بالنسبة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب-بنك) فقد تم تعيين مصطفى شعبان في منصب رئيس مجلس الادارة وسمير تامرابط مديرا عاما لذات البنك. وتم تعيين سعيد ديب ويوسف لالماس على التوالي رئيسا لمجلس الادارة ومديرا عاما لبنك التنمية الريفية.

وفيما يتعلق بالبنك الوطني الجزائري، عين الوزير رمضان ايدير رئيسا لمجلس الادارة ومحمد لمين لبو مديرا عاما لنفس البنك.