"الفاف" توقع اتفاقية تعاون مع نظيرتها القطرية

وقع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة اتفاقية مع نظيره القطري، وفق ما أوردت "الفاف" على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك".

وتسمح الاتفاقية، حسب بيان "الفاف" التي وقعها كل من شرف الدين عمارة والشيخ حمد بن خليفة يوم الخميس، بتطوير اتفاقية التعاون بين الاتحادين الجزائري ونظيره القطري.

وجاء توقيع الاتفاقية، على هامش تواجد وفد الاتحاد الجزائري بالدوحة، بعد المشاركة في قرعة بطولة كأس العرب، التي جرت الثلاثاء الماضي.

وحضر مراسم التوقيع، محمد خليفة السويدي مدير عام سبيتار والرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون، ومنصور الأنصاري الأمين العام لاتحاد الكرة، وبحضور محمد سعد الأمين العام للاتحاد الجزائري.

ويهدف الاتحادان القطري والجزائري، إلى استثمار العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين، بما يرتقي بكرة القدم إلى آفاق أسمى.

وتضمنت اتفاقية التعاون، الكثير من الجوانب التي لها علاقة بكرة القدم وكيفية تعزيز دورها بين الجانبين، بما يخدم اللعبة وسبل الارتقاء بها.

وسافر شرف الدين عمارة إلى قطر، في أول خرجة منذ توليه زمام تسيير "الفاف"، السبت الماضي لحضور قرعة كأس العرب للمنتخبات، كما التقى بمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي بفندق "ريتز الدوحة" حسبما أكده الموقع الرسمي للفاف.

وخلال هذا اللقاء تحدث الطرفان عن الآفاق المستقبلية والتحديات التي تنتظر "الخضر" واستعرضا العديد من المواضيع، لاسيما التحضير للمباراتين المقبلتين من تصفيات مونديال قطر 2022 والمقررتين مطلع جوان القادم أمام جيبوتي وبوركينافاسو.