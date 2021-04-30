في اليوم العالمي للشغل : هــؤلاء يُضــحون وبالاعتراف نحـن لــهم مــديــنون

تحتفل الجزائر على غرار دول العالم هذا السبت باليوم العالمي للشغل الذي يؤرخ لنضالات وكفاحات عمالية من أجل افتكاك حقوق مشروعة واعتراف بالقيمة الفعلية والمعنوية للعمـل والعمال .

وضمن هذا السياق ارتأى موقع الإذاعة الجزائرية تسليط الضوء على نماذج حية من تضحيات عمال في قطاعات الصحة والأمن والنظافة وحجم التحديات التي يواجهونها يوميا في سبيل تقديم خدمة عمومية للمواطنين

الدكتورة سليمة صحراوي ..15 سنة من ممارسة الطب الجـواري

على مدى أكثر من 15 سنة تمارس الدكتورة سليمة صحراوي مهنة التطبيب بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأعالي العاصمة في بوزريعة ، مكنتها من توطيد علاقات متينة بمرضاها ، وهي التي تؤكد لموقع الاذاعة الجزائرية " الطبيب الجيد هو من يستمع إلى المرضى ويحاول التخفيف من معاناتهم ".

وتعاظم دورالدكتورة صحراوي مؤخرا مع ما شهدته البلاد من تفشي جائحة كورونا التي لم تثنها عن مزوالة مهامها والإشراف على حملة التلقيح ضد كوفيد-19 وقبلها استقبال المرضى وتوجيههم ومجابهة الأخطار المحدقة بصحتها وشعارها " الكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة لجميع المرضى" .

عميد الشرطة حيدب لخضر .. مرونة في تسيير الاختناق المروري

في قلب الجزائر القديمة وبالضبط في حي بلوزداد الشعبي وكثافة الحركة المرورية والإزدحام الخانق يحرص عميد الشرطة حيدب لخضر رئيس الامن الحضري التاسع لبلوزداد وحسين داي شخصيا على التواجد في الميدان.

ويدعو العميد حيدب لخضر أعوانه إلى التعامل بكثير من المرونة مع تسيير الحركة المرورية خاصة في شهر رمضان الفضيل ، مع التدخل بروية عند أي سوء تفاهم بين المواطنين نتيجة الاختناق المروري والتشديد على العمل التوعوي والتحسيسي قبل أي تدخل ردعي .

شلابي صلاح الدين ..10 سنوات من ممارسة استرجاع الخبز والبلاستيك

ولا تقتصر الخدمة العمومية على الصحة والأمن ، فعمال النظافة لهم نصيب وافر ووفير في تحسين عيش المواطنين والساكنة ، فهم الذين يحملون مخلفاتنا وينظفون شوارعنا ويحون آثار تبذيرينا واستهلاكنا المفرط ومنهم شلابي صلاح الدين رئيس فرع مؤسسة ناتكوم للفرز الانتقائي والكنس الميكانيكي الذي يروي لموقع الاذاعة الجزائرية حجم التحديات وحتى الإهانات التي يواجهها ورفاقه في عملهم اليومي طيلة عشرة سنوات من ممارسة استرجاع الخبز والبلاستيك في سبيل إعطاء وجه وصورة جميلة عن مدننا.

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية