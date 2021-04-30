أفادت نشرية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية أن رياحا قوية مرفقة بتطاير الرمال ستهب بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة على عدد من ولايات الوطن.

وأشارت النشرية، التي تمتد صلاحيتها إلى غاية الساعة التاسعة ليلا (21:00) من نهار اليوم، بدرجة حذر "برتقالية"، إلى أن الولايات المعنية هي بشار وبني عباس والبيض وتيميمون والأغواط وغرداية والمنيعة والجلفة وأولاد جلال والمغير والمسيلة وبسكرة وباتنة وخنشلة وكذا تبسة.



وستهب هذه الرياح بسرعة تتراوح بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل أحيانا إلى 80 كلم/سا أو تتجاوزها، حسب ذات النشرية. رياح رملية ستهب بداية من منتصف نهار اليوم على عدد من ولايات الوطن

