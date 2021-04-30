نفط: سعر برميل خام برنت دون 68 دولارا

تراجعت أسعار النفط، هذا الجمعة، بفعل المخاوف من إجراءات الإغلاق للحد من جائحة كورونا، والتي عوضت التوقعات الإيجابية بشأن الطلب على الوقود في الصيف والتعافي الاقتصادي.

وانخفض خام برنت 31 سنتا بما يعادل 0,5 في المائة إلى 68,25 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر جوان 64,59 دولار للبرميل، بانخفاض 42 سنتا أو 0,7 في المائة.

وتتزايد مخاوف تراجع الطلب العالمي على الخام مع استمرار الهند،ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم،في تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات بفيروس "كورونا"،وإقدام العديد من دول العالم على وقف حركة السفر من وإلى الوجهات الهندية.

و أعلنت وزارة الصحة الهندية هذا الجمعة تسجيل 386 ألفا و452 إصابة جديدة بـ"كورونا"، في أعلى حصيلة يومية في بلد واحد منذ بدء الجائحة،ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 18 مليونا و763 ألف إصابة.

كما أودى الفيروس بحياة 3498 شخصا في الساعات الـ24 الماضية،ما يرفع حصيلة الوفيات إلى حوالي 209 آلاف وفاة.

وواجهت أسعار الخام عاملا مثبطا آخر،إذ أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نشاط المصانع في الصين،ثاني أكبر مستهلك للطاقة،ليأتي دون التوقعات في أفريل.

وكانت أسعار الخام صعدت الخميس، مدعومة ببيانات لوزارة التجارة الأمريكية أظهرت تسجيل أكبر اقتصاد بالعالم نموا بنسبة 6,4 بالمئة في الربع الأول 2021، بأسرع من التوقعات،بفضل حملة التلقيح وحزم التحفيز.