رئيس الفيفا انفانتينو يتلقى دعوة من رئيس الفاف عمارة لزيارة الجزائر

وجه الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، شرف الدين عمارة، الدعوة، لرئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) جياني أنفانتينو لزيارة الجزائر، حسبما أكده اليوم الجمعة الرجل الأول للهيئة الاتحادية.

و صرح عمارة للصحافة لدى وصوله الى مطار الجزائر الدولي قادما من الدوحة (قطر): "بوصفي رئيسا للفاف، وجهت الدعوة لجياني أنفانتينو لزيارة الجزائر، و سيتم التحضير لهذه الزيارة بالتشاور مع السلطات، و نفس الشيء بالنسبة لرئيس الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) باتريس موتسيبي".

و كان خليفة الرئيس السابق للفاف خير الدين زطشي، قد تنقل إلى الدوحة لحضور مراسيم سحب قرعة الكأس العربية فيفا-2022، حيث استغل تواجده بالعاصمة القطرية للتحادث مع أنفانتينو و رئيس الكاف موتسيبي.

وأضاف عمارة ما يلي:" خلال محادثاتي مع أنفاتينو، هنأني بانتخابي رئيسا للفاف، و بلغني أن الفيفا لم تهنئني.

و قد عقدنا اجتماعا مطولا كانت ذات اهمية كبيرة، حيث تطرقنا خلاله لعدة مسائل تتعلق بالجزائر و الفيفا، والدور الذي يجب أن تلعبه بلادنا صمن لجان الهيئة الكروية العالمية".

للتذكير، كان من المقرر أن يقوم رئيس الفيفا بزيارة للجزائر، يومي 21 و 22 فيفري الماضيين قبل أن يتم تأجيلها إلى موعد لاحق "لاعتبارات خاصة".و تندرج تلك الزيارة في اطار "التقارب مع الاتحاديات العضوة'.

و سبق لأنفانتينو أن زار الجزائر في سنة 2015 لما كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).