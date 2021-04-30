روسيا تضع 8 من مواطني الاتحاد الأوروبي في قائمتها السوداء

أعلنت روسيا اليوم الجمعة، منع ثمانية من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، وممثلي الهياكل الرسمية للاتحاد الأوروبي، من دخول اراضيها، حيث جاء على رأس القائمة السوداء، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي.و تم التأكيد ، أن هذا الإجراء جاء "كرد على الخطوات المتخذة ضد ستة مواطنين روس ممنوعين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي".

وجاء في تصريح وزارة الخارجية الروسية: "يواصل الاتحاد الأوروبي سياسته المتمثلة في التدابير التقييدية الأحادية الجانب غير المشروعة ضد المواطنين والمنظمات الروسية.ففي مارس الماضي وحده، تعرض ستة من المواطنين الروس لقيود الاتحاد الأوروبي غير القانونية".

وأوضحت الخارجية الروسية: "يصاحب كل هذا هستيريا معادية لروسيا تم توزيعها عمداذ في وسائل الإعلام الغربية وغير مدعومة بأدلة.

يتم تجاهل أو رفض جميع مقترحاتنا لحل أي قضايا إشكالية تنشأ بين روسيا والاتحاد الأوروبي في نمط الحوار المهني المباشر"، مضيفة، إن" مثل هذه الإجراءات التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي لا تدع مجالاذ للشك في أن هدفها الحقيقي هو تقييد تنمية بلدنا بأي ثمن".و كشفت الخارجية الروسية، مؤخرا عن قرب نشر موسكو لقائمة "الدول غير الصديقة" لروسيا.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي، بأن قائمة "الدول غير الصديقة، التي سيتم منعها من توظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية، يجري تشكيلها حاليا".

وقالت "يتم إعداد هذا الأمر الحكومي بشكل مشترك بين الإدارات...وبدأت القصة بأكملها بجولة جديدة من الإجراءات غير الودية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فرض عقوبات جديدة ضد بلدنا وطرد آخر للدبلوماسيين الروس دون سبب".

وأضافت زاخاروفا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تظهر، بالطبع في القائمة، وبقية الدول ستكتشف أسماءها، عند نشر المرسوم الحكومي"، مسجلة أن قائمة "الدول غير الصديقة" تم تشكيلها "للرد على السلوك العدواني للغرب".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مرسوما تقيد روسيا بموجبه السماح للبعثات الدبلوماسية ل "الدول غير الصديقة" بتوظيف الروس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية.