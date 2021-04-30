الخبرة الجزائرية في تسيير الازمة الوبائية كوفيد19 محل اشادة المختصين

أمام الارتفاع المسجل في حالات الاصابة بالفيروس المستجد في ظل فقدان السيطرة على الوضعية عبر العالم ، غير ان الخبرة الجزائرية في تسيير الازمة الوبائية محل اشادة المختصين وفي هذا الشأن يقول يحي مكي خبير في علم الفيروسات :" ان معظم الدول الامريكية والاسياوية اصبحت تطبق ما طبقته الجزائر منذ سنة تقريبا من خلال غلق حدودها البرية والبحرية والجوية وهو ما طبقته اليوم فرنسا مثلا مع عديد البلدان ".

ويعد الاستمرار في تحيين الاجراءات الوقائية تبعا للوضعية الوبائية التي الت اليها البلاد يساعد الجزائر في احتواء الفيروس ويجنبها الدخول في موجة ثالثة وفي هذا السياق يقول كمال جنوحات رئيس المخابر المركزية والجمعية الوطنية لعلم المناعة :" ان الظروف الحالية التي تمر بها كثير من الدول بازمة الموجة الثالثة ليس ثمة اجراء وقائي من هذا الوباء مثل تبني الاجراءات الوقائية المتخذة م طرف الحكومة في المقام الاول وثانيا يجب اتخاذ اجراءات داخلية طوعية كالاستعمال الطوعي للكمامات في أقرب وقت ، كما يجب على السلطات المعنية اتخاذ اجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق الاجراءات الوقائية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية