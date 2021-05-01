أمال زان تحيي حفلا افتراضيا بمناسبة اليوم العالمي لموسيقى الجاز

عرضت ة جمعية "موسيقى" (Musaika) على قناتها باليوتيوب، سهرة الجمعة، حفلا افتراضيا لموسيقى الجاز "جازان"، أحيته مغنية البوب والروك الجزائرية، أمال زان، وهذا بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي لموسيقى الجاز الذي يحتفل به في 30 أفريل من كل سنة.

وأقيم هذا الحفل الذي نظمته الجمعية الثقافية "موسيقى" بالتعاون مع معهد "غوتة" بالجزائر بشكل افتراضي لدواع أمنية وصحية مرتبطة بانتشار وباء كورونا، أبهرت من خلاله أمال زان بصوت بهيج وخلال ساعة من الزمن متابعيها وقدمت عشرات المقطوعات الموسيقية.

كما قدمت مقطوعات موسيقية مثل "كان يقلي" و"نجوم الليل" و"تهويدة بلاد الطيور" لجورج شيرينغ و"شكون نتا" لكاتبته أمال زان حول المقطوعة المشهورة "ليبر تانجو" لصاحبها أستور بيازولا و"عيد الحب المضحك" لريتشارد رودجرز ولورنز هارت و"آثار أقدام" لواين شورتر و"يليس يغورارن" لأمل زان وفيصل معلم و"أسيرام" لنور الدين بوتلة، بإيقاعات ثنائية وثلاثية مختلفة في جو من الارتجال.

وبرع الموسيقيان في أعمالهما حيث أبانا عن براعة واحترافية عالية من خلال عزف عالي الجودة وأغاني منفردة ارتجالية مع صياغة مذهلة تعكس الأداء الرائع في أمسيات الجاز الرائعة.

من جهة أخرى، وفي نفس إطار الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى الجاز، نشر المركز الجزائري لتطوير السينما على صفحته الفيلم الوثائقي "بابيلون كونستانتينا" (Babylone Constantina) لصاحبه سيد أحمد سميان، في شكل عرض استذكاري لمهرجان "ديماجاز" الذي أنشأته الجمعية الموسيقية "لمة" والعازف عزيز جمام في 2003.

هذا وأقيمت الاحتفالات باليوم العالمي لموسيقى الجاز الذي أٌقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) في عام 2011، في أكثر من 190 دولة.

