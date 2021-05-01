الرئيس تبون: تشريعيات 12 جوان "رهان حيوي لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية"

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السبت، أن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 جوان المقبل ، "رهان حيوي" سيخوضه الشعب بإرادته الحرة والسيدة لبناء مؤسسات "قوية وذات مصداقية".

وقال رئيس الجمهورية في رسالة الى العمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح مايو من كل عام، قرأها نيابة عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ،الهاشمي جعبوب، بمقر ولاية الجزائر بحضور عدد من أعضاء الحكومة و ممثلي بعض النقابات وارباب العمل، أننا على مقربة من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان القادم، مؤكدا على أن "هذا الموعد رهانا حيويا سيخوضه الشعب الجزائري بإرادته الحرة والسيدة من أجل بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية".

وشدد رئيس الجمهورية على أن "هذا الاستحقاق الوطني الهام تمت إحاطته بكافة شروط النزاهة والشفافية كما تم تسخير له الإمكانيات اللازمة ليؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة والثقة في المستقبل".

وبالمناسبة أهاب الرئيس تبون بالمترشحين في القوائم المنتمية للأحزاب والحرة لخوض غمار الحملة الانتخابية في ظل ما تمليه "ضوابط التنافس الشريف وأخلاقيات النشاط السياسي".

ودعا الرئيس تبون الشعب الجزائري مجددا إلى اختيار ممثليه من النساء والرجال في المجلس الشعبي الوطني من "الجديرين بحمل الأمانة و ذوي الكفاءة والدراية بالشأن العام الموثوق في سيرتهم وأن"يجعلوا من هذا الاستحقاق موعدا لإعلاء صوت الديمقراطية والمواطنة من أجل التغيير بالإرادة السيدة للشعب الجزائري الأبي".