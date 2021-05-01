وفاة 70 شخصا وإصابة 2623 آخرين في حوادث مرور منذ بداية رمضان

لقي 70 شخصا حتفهم وأصيب 2623 آخرون بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في حوادث مرور وقعت على التراب الوطني منذ بداية شهر رمضان، حسب ما أفادت به هذا السبت حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وتشير نفس الحصيلة إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة بـ 296 تدخلا من أجل حوادث المرور وقعت بعدة ولايات أودت بحياة 16 شخص و إصابة 364 آخرين بجروح.

وبخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19 )، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة ذاتها (48 ساعة)، عبر كافة التراب الوطني بـ 102 عملية تحسيسية عبر 19 ولاية (91 بلدية) لفائدة المواطنين، تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 67 عملية تعقيم عبر 12 ولاية (47 بلدية)، عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات منها السكنية والشوارع ، حيث خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهتين العمليتين 425 عون بمختلف الرتب، 85 سيارة إسعاف و 44 شاحنة إطفاء.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 11 شخص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون (Co) المنبعث من مختلف وسائل التدفئة ومسخنات الماء داخل منازلهم بكل من الجلفة (4 أشخاص)، قسنطينة (5 اشخاص) وسكيكدة (شخصين).

كما تم، من جهة أخرى، إطفاء ستة (6) حرائق حضرية وصناعية بكل من عنابة، خنشلة، البليدة، سكيكدة، ميلة وبومرداس.