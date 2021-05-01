بوقدوم يتحادث مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش

تحادث وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الجمعة، مع زيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، نجلاء المنقوش، حول سبل الدفع بمسار السلم والمصالحة في ليبيا.

وقال صبري بوقدوم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" تحادثت مع زميلتي نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، حول سبل ترقية مساعينا المشتركة للدفع بمسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق، وذلك تحسبا لتولي الجزائر رئاسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي".

وترأس الجزائر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، خلال الشهر الجاري ، وهي الرئاسة التي ستعمل خلالها مع نظرائها في المجلس، على تعزيز أجندة السلام والأمن في إفريقيا ومواجهة التحديات الحالية في القارة.

وستتميز هذه الرئاسة الشهرية باجتماعات مهمة حول الأوضاع في ليبيا ومالي.