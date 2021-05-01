اليوم العالمي للشغل : بلحيمر يهنئ عمال قطاعه وسائر عمال الجزائر

بعث وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، اليوم السبت، برسالة تهنئة إلى عاملات وعمال القطاع خاصة، وسائر العاملات والعمال الجزائريين كافة، بمناسبة اليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح مايو من كل عام.

وجاء في الرسالة - حسب بيان للوزارة - : "بمناسبة حلول الفاتح من ماي، المصادف لليوم العالمي للعمال، يتقدم وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، إلى كافة عاملات وعمال القطاع خاصة، وسائر العاملات والعمال الجزائريين كافة بأطيب التهاني وأصدق الأماني تقديرا لمجهوداتهم الكبيرة و دورهم الريادي في تقديم خدمة عمومية نبيلة للوطن و المواطن".

واغتنم وزير الاتصال هذه المناسبة بالقول : "ونحن في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل بالتضرع لله عز و جل أن يرفع عنا الوباء والبلاء ويرزقكم جميعا دوام الصحة و العافية".