كورونا : 203 إصابة جديدة و141 حالة شفاء و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر

01/05/2021 - 15:56

سجلت 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 141 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم السبت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

 

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 122.311 حالة من بينها 203 إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85.249 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.261 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 31 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 23 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار، توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة، مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

 

وسوم:

الجزائر, صحة

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