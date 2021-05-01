﻿ وفاق سطيف يفوز على شبيبة سكيكدة 1-0 ويتوج بلقب مرحلة الذهاب

تفوق وفاق سطيف على مضيفه شبيبة سكيكدة بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0)، اليوم السبت بملعب 20 أوت-1955 بسكيكدة، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ18 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ليتوج بلقب مرحلة الذهاب الرمزي.وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم ياسر برباش (د 20)، لفائدة أبناء مدينة "عين الفوارة".

وعلى ضوء هذه النتيجة عزز "الوفاق" صدارته في جدول الترتيب العام للبطولة برصيد 42 نقطة، وينتزع اللقب الرمزي لمرحلة الذهاب بجدارة بفارق 6 نقاط عن المطارد المباشر شبيبة الساورة.

وعن هذا الفوز يقول نبيل الكوكي مدرب نادي وفاق سطيف :" كنا ننتظر ان المباراة ستون صعبة جدا كما ان نصرها الاخير كان محفزا لخلق هذه الصعوبة ووضعيتها الترتيبية عملت عملتها الحماسية في اللاعبين لتدارك التاخر ... لكن في الاخير تمكنا من الحصول على ثلاث نقاط جد مهمة لمواصلة بقية المشوار الذي ما زال طويلا ، الا اننا سنسير الموسم مباراة بمباراة بخصوصية كل لقاء ".

بالمقابل، يواصل أبناء "روسيكادا" حصد النتائج السلبية والغرق في أسفل سلم الترتيب بمجموع 11 نقطة فقط، تضعهم في المركز الـ19 وقبل الأخير، بفارق 6 نقاط عن متذيل الترتيب أهلي برج بوعريريج.

وبانتهاء هذه المواجهة، اكتمل عقد المباريات المتأخرة، حيث شهدت سهرة الجمعة إلى السبت، فوز مولودية الجزائر على نجم مقرة بنتيجة ثقيلة (5-1)، بملعب 5 جويلية الأولمبي، بفضل تألق سامي فريوي بتوقيعه ثلاثية كاملة في الدقائق (د 59، د 69، و د78).

وبهذا، التحقت المولودية بالصف السابع برصيد 31 نقطة بمعية جمعية عين مليلة و اتحاد الجزائر، وبفارق 11 خطوة عن المتصدر وفاق سطيف.

ودائما لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ18 من البطولة، تفوق اتحاد الجزائر على مضيفه شباب بلوزداد بنتيجة (1-0)، خلال ظهيرة أمس الجمعة.

فبعدما انتظر الجميع نهاية هذا الداربي العاصمي بالنتيجة البيضاء، باغت المهاجم بن شاعة دفاع "الشباب" في الرمق الأخير من المواجهة بتسجيله هدف الانتصار لفريق "الاتحاد" (د 90+4).

ليصعد أبناء "سوسطارة" إلى المركز السابع (31 نقطة)، بينما بقي أبناء "لعقيبة" في الصف المركز الرابع (33 نقطة) مناصفة مع مولودية وهران.