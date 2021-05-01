﻿ الجيش الصحراوي ينفذ 4 هجمات جديدة ضد مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، أمس الجمعة واليوم السبت، أربعة هجمات جديدة، ضد مواقع تخندق جنود الاحتلال المغربي، حسب البلاغ العسكري رقم 171 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأوضح البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، ان مفارز من الجيش الصحراوي، قصفت، اليوم السبت، مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي، في منطقة فدرة المرس، بقطاع حوزة، إلى جانب تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أعظيم أم أجلود، في قطاع أوسرد.

كما، قصفت وحدات الجيش الصحراوي، أمس الجمعة، قوات الاحتلال، بمنطقة أعظيم أم أجلود بقطاع أوسرد، إلى جانب توجيه قصف عنيف استهدف تخندقات قوات الاحتلال المغربية بمنطقة رأس أكرارة فدرة لبير، بقطاع المحبس.

وتتواصل هجمات عناصر الجيش الصحراوي، منذ الثالث عشر نوفمبر 2020، مستهدفة قوات الاحتلال المغربي، التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، يضيف البيان.