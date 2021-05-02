الرابطة الاولى: نقل مباراة شباب بلوزداد-جمعية عين مليلة الى ملعب عمر حمادي

تم نقل مباراة شباب بلوزداد أمام الضيف جمعية عين مليلة إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة), يوم الثلاثاء على الساعة 30ر22 بعدما كانت مبرمجة في نفس اليوم بملعب 20 أوت على الرابعة مساء, برسم الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة الأولى, حسبما أعلنت عنه الأحد الرابطة المحترفة على موقعها الرسمي.

وأفادت الهيئة أن هذا التغيير "يأتي بعد طلب من إدارة فريق شباب بلوزداد وموافقة مسيري اتحاد الجزائر, قصد السماح للناديين باللعب خلال سهرة رمضانية".

يذكر أن الشباب انهزم خلال لقائه الأخير أمام الجار اتحاد الجزائر (0-1), لحساب تسوية رزنامة الجولة ال18, أول أمس الجمعة بملعب 20 أوت 1955.