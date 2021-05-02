المملكة المتحدة تجدد دعمها لتقرير مصير الشعب الصحراوي

جدد كاتب الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، التأكيد مؤخرذا، دعم المملكة المتحدة للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يؤدي إلى حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.

و أوضح كاتب الدولة البريطاني في رده على سؤال للبرلمانية العمالية، راشيل هوبكينس، أن"المملكة المتحدة تدعم كلية جهود الأمم المتحدة، كما تنص على ذلك بوضوح لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 2548، من اجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين (...) والذي ينص على تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار جيمس كليفرلي، في معرض رده على سؤال حول ماهية المحادثات التي أجراها حول مسألة استفتاء تقرير المصير بمناسبة آخر اجتماع لمجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية.

وخلص في الاخير إلى التأكيد "بأننا نؤيد بقوة جهود الأمين العام للأمم المتحدة من اجل تعيين مبعوث شخصي في اقرب وقت ممكن حتى يمكن استئناف المشاورات بين الطرفين".