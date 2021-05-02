تجارة: الرئيس تبون يأمر باستحداث شبكة جديدة للإحصائيات لضبط الاحتياجات الوطنية

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء، باستحداث شبكة إحصائيات جديدة في قطاع التجارة، قصد ضبط الاحتياجات الوطنية بدقة، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي تعقيبه على العرض المقدم من طرف وزير التجارة حول مشروع المنصة الالكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، وجه الرئيس تبون الحكومة ب"استحداث شبكة جديدة للإحصائيات كآلية تعتمد على مؤشرات حقيقية لاقتصاد شفاف، تعنى بالإنتاج، الاستيراد والاستهلاك الوطني، وتشمل كل بلديات الوطن، بهدف تحديد دقيق للاحتياجات الوطنية".

كما قدم رئيس الجمهورية تعليمات تقضي ب"تثمين الجهود المبذولة في إطار النظرة الاستشرافية للخروج بالقطاع من الضبابية حول طبيعة النشاطات التجارية وتنظيمها"، حسب نفس المصدر.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مواصلة دراسة مشروع الأمر المتمم والمعدل للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري، الرامي إلى تكييف المنظومة التشريعية مع تطور النشاط التجاري، بناء على طلب وزير العدل، وذلك من خلال التركيز على إحاطة الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركات ناشئة وفق نظام قانون مكيف ومبسط يسمح لهم بتجسيد أفكارهم وتثمين مساهمتهم في الإنتاج الوطني، يضيف بيان الرئاسة.