جراد يهنئ الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

هنأ الوزير الأول, عبد العزيز جراد, هذا الاثنين, الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة, مؤكدا أن الإعلام الوطني يشهد تحولا "نوعيا" فرضته "البيئة الرقمية ورهاناتها".

وكتب جراد عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلا: "نحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام الوطني يشهد تحولا نوعيا فرضته البيئة الرقمية ورهاناتها, أبرزها الحد من الأخبار الزائفة وتأسيس فضاء للحوار المسؤول والمتوازن لتنوير الرأي العام".

وأضاف قائلا: "فهنيئا للأسرة الإعلامية بهذه المناسبة وأتمنى لكل الصحفيين التوفيق في إيصال رسالتهم".