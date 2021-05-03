كورونا : 195 إصابة جديدة, 136 حالة شفاء و 10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الاخيرة في الجزائر

03/05/2021 - 16:30

سجلت 195 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)  و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 136 مريضا للشفاء, حسب ما كشفت عنه هذا الاثنين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان  لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 122.717 حالة من بينها 195 إصابة  جديدة, بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85.534 شخص  والعدد الإجمالي للوفيات 3.280 حالة.

وحسب نفس المصدر, يتواجد حاليا 26 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 16  ولاية سجلت أقل من 9 حالات, فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وفي هذا الإطار, توصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة, مع احترام  قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال  لقواعد الحجر الصحي.

كما تؤكد على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية,  إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا  الوباء.

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