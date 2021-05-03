بطولة الرابطة الأولى: تحديد تواريخ الجولتين الـ 21 و 22

حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم, هذا الاثنين, تواريخ الجولتين 21 و 22 من بطولة الرابطة الأولى, حسب بيان لها على موقعها الرسمي.

وتجرى الجولة الـ 21 يوم السبت 15 ماي أو الأحد 16 ماي , فيما تقرر برمجة الجولة 22 بتاريخ 22 ماي, فيما سيتم تحديد مواقيت اللقاءات في وقت لاحق, يضيف ذات المصدر.

أما الجولة ال 20, التي تسجل بداية مرحلة إياب البطولة, فستقام يوم الثلاثاء, والتي تتقدمها القمة بين وفاق سطيف واتحاد الجزائر, بملعب 8 ماي 45 بسطيف ابتداء من (30ر22).

وعقب إجراء الجولة 20, سيتم برمجة مباريات الدور ثمن نهائي من منافسة كأس الرابطة المحترفة, المقررة يوم السبت 8 ماي والتي يتقدمها "الداربي" العاصمي بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر.