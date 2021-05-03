الإذاعة الجزائرية تنظيم هذا الثلاثاء يوما مفتوحا حول ترشيد الاستهلاك ومحاربة التبذير

تنظم الإذاعة الجزائرية هذا الثلاثاء عبر جميع قنواتها الوطنية والموضوعاتية والجهوية, يوما مفتوحا حول ترشيد الاستهلاك ومحاربة ظاهرة التبذير.

وتهدف هذه المبادرة إلى لفت انتباه الأفراد, والأسر والمجتمع إلى حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عمليات الاستعمال غير الرشيد والتبذير في مختلف المواد المدعمة والمكلفة جدا مثل مادة الخبز التي ترمى بإشكال خيالية كل يوم بالاضافة إلى عناصر أخرى حيوية مثل الماء والطاقة والتي إلى جانب التسربات والربط العشوائي تستعمل بطريقة غير اقتصادية.

كما تسعى هذه المبادرة إلى تقديم مساهمة في مجال مكافحة كل مظاهر التبذير والإسراف وكذا توسيع دائرة الوعي بثقافة استهلاك متوازنة تتقاطع فيها المنفعة والمصلحة الاقتصادية بالقيم الدينية والاجتماعية للمجتمع الجزائري.

و سيشارك في هذه التظاهرة الإعلامية ممثلو جمعيات حماية المستهلك وخبراء في التدبير المنزلي والاقتصادي وترشيد الاستهلاك.

كما سيتم على مدار هذا اليوم المفتوح استقبال المواطنات والمواطنين لإبداء آرائهم واقتراحاتهم في هذا الموضوع, باعتبارهم المعنيين أولا به.