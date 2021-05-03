وزيرة الثقافة و الفنون : بوفاة الفنان بلاحة بن زيان فقدت الجزائر "قامة فنية كبيرة"

صرحت وزيرة الثقافة و الفنون مليكة بن دودة هذا الإثنين من ولاية الأغواط أن الجزائر فقدت بوفاة الفنان الراحل بلاحة بن زيان "قامة فنية كبيرة".

وأوضحت الوزيرة على هامش زيارة العمل التي تقوم بها إلى الولاية أنها تلقت بأسى كبير نبأ وفاة الممثل و الفنان القدير بلاحة بن زيان وأنها متأكدة من أن شعورها الحزين هو نفسه شعور كافة الجزائريين الذين يقرون أن الفقيد ساهم طيلة مشواره الفني و الثقافي كمسرحي ثم كممثل سينمائي لأزيد من ثلاثين سنة من العمل و الإبداع في رسم البهجة و السرور و الإبتسامة الصادقة على وجوهنا جميعا.

وأضافت بن دودة أنه برحيل الفنان بلاحة بن زيان فإن الدراما الجزائرية "فقدت الكثير نظرا لما كان يمتاز به من روح طيبة و بساطة في التعامل أكسبته مكانة مميزة في نفوس كل من عرفه أو تعامل معه".

وبهذه المناسبة الأليمة قدمت الوزيرة تعازيها الخالصة إلى أسرة الفقيد و إلى العائلة الفنية.

تجدر الإشارة أن الفنان بلاحة بن زيان الذي وافته المنية ليلة الأحد إلى الإثنين عن عمر ناهز 68 سنة وري جثمانه بعد صلاة عصر الاثنين بمقبرة "سيدي لخضر" بمدينة سيق (ولاية معسكر) بحضور السلطات الولائية وزملائه من الفنانين علاوة على جمع غفير من المواطنين.

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