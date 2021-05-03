الجيش الصحراوي يواصل قصف تخندقات جنود الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

نفذ جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي بمناطق الفرسية و حوزة والمحبس,حسب البيان العسكري رقم 173 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وأشار البيان إلى أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من جدار الذل والعار,حيث قصفت الأحد تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أودي بشرارك بقطاع الفرسية.

أما هذا الاثنين,يضيف البيان,فقد قصفت مفارز جيش التحرير الشعبي الصحراوي قوات الاحتلال بمنطقة العرية بقطاع المحبس, وبمنطقة لعكد قطاع المحبس مرتين متتاليتين و بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس وغرب فدرة لغراب بقطاع حوزة.