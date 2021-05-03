وزيرة الثقافة تأمر بالتكفل بالوضع الصحي للفنان صالح أوقروت

أمرت وزيرة الثقافة والفنون السيدة مليكة بن دودة، اليوم الاثنين، بمباشرة إجراءات سريعة للتكفل بالوضع الصحي للفنان القدير صالح أوقروت، الذي تعرض لوعكة مفاجئة.

وأكدت الوزيرة في بيان نشر مساء اليوم أنها تتابع عن كثب الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير، وتتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره ومحبّيه.

يذكر ان الفنان صالح اوقروت يعتبر من الفنانين الموهوبين الذين ميزوا بحضورهم الدراما الجزائرين في السنوات الاخيرة و نال شهرة كبيرة بفضل اداءه المقنع لشخصيات اصبحت محبوبة في الوسط الجماهيري.