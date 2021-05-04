استئناف البطولة : القمة في سطيف والصراع على أشده في مؤخرة الترتيب

ستكون المواجهة التي يستقبل فيها وفاق سطيف ضيفه اتحاد العاصمة، قمة الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى التي تفتتح بها مرحلة العودة من المنافسة، فيما سيسعى متذيل الترتيب، أهلي برج بوعريريج المنهك بسلسلة النتائج السلبية لتجاوز عقبة ضيفه شبيبة القبائل في مأمورية تبدو صعبة.

فبعد ركونها للراحة لحوالي شهر ونصف، استغلت لإجراء المقابلات المتأخرة، تستأنف بطولة الرابطة الاولى نشاطها هذا الثلاثاء بالقمة الواعدة بين المتصدر وفاق سطيف وصاحب المركز الرابع اتحاد العاصمة، في مقابلة مفتوحة على كل الاحتمالات.

وحتى وإن كانت المعطيات تصب في مصلحة الوفاق الذي أبدى نيته الواضحة في عدم التفريط باي نقطة خاصة بميدانه، فانّ اتحاد العاصمة يسعى هو الآخر لفرض نفسه من جديد خارج قواعده، مستفيدا في ذلك من الفوز الثمين الذي عاد به من ملعب 20 اوت 55 على حساب مضيفه شباب بلوزداد.

وسيمكن الفوز، فريق "النسر الاسود" من تحصين موقعه الريادي، في الوقت الذي يبقى فيه الملاحقون يترقبون اي عثرة للوفاق تمكنهم من الاقتراب منه في ريادة الترتيب، مثلما هو الحال بالنسبة لشبيبة الساورة المعروف بقوته على ارضية ميدانه حيث سيسعى لتأكيد ذلك بمناسبة استقباله اولمبي المدية، خاصة وانّ الملاحق شبيبة القبائل، ستكون مهمته سهلة نسبيا عند نزوله ضيفا على متذيل الترتيب أهلي برج بوعريريج الذي انهى مرحلة الذهاب برصيد 5 نقاط فقط.

ومن جهته، يستقبل شباب بلوزداد، ضيفه جمعية عين مليلة بنية تحقيق نتيجة ايجابية تمكنه من لاقتراب اكثر من منصة التتويج، وسيخوض الشباب هذه المقابلة تحت قيادة مدربه الجديد الصربي زوران مانوجلوفيك.

أما مولودية وهران، المنتشية بتأهلها الى الدور ربع النهائي من كاس الرابطة على حساب سريع غيليزان، فستسعى الى الحفاظ على ديناميكية الانتصارات بميدانها من خلال تجاوز عقبة ضيفه العاصمي نصر حسين داي.

وتبدو مهمة فريق مولودية الجزائر، الذي بدا يسترجع بعض معالمه بعد تحقيقه لفوزين متتاليين، اخرهما كان على حساب نجم مقرة بقيادة مدربه "الجديد القديم" نبيل نغيز، في المتناول نسبيا عند استقباله لاتحاد بلعباس.

وبالمقابل، سيكون شباب قسنطينة، والمتأثر معنويا بالإقصاء من كاس الرابطة على يدّ نجم مقرة، على موعد مع سفرية طويلة تقوده الي تلمسان لمواجهة الوداد المحلي، الذي تؤكد الاحصائيات هشاشته بميدانه حيث تمكن من حصد 10 نقاط فقط من بين ال27 الممكنة.

ومن جانبه سيسعى نادي بارادو، الى مواصلة النتائج الايجابية بمناسبة استقباله لسريع غليزان، في مواجهة يطمح فيها كل نادي للظفر بنقاطها لتحسين ترتيبه العام.

وبالإضافة الى أهلي برج بوعريريج واتحاد سيدي بلعباس، سيكون الخطأ ممنوعا كذلك على نجم مقرة وشبيبة سكيكدة في مؤخرة الترتيب.

وسيكون نجم مقرة على موعد مع رحلة محفوفة بالمخاطر تقوده الى الشلف لتحدي الاولمبي المحلي، فيما يستقبل شبيبة سكيكدة اتحاد بسكرة.

برنامج الجولة 20 من الرابطة الأولى المحترفة

الثلاثاء سا 16

شبيبة سكيكدة- إتحاد بسكرة

شباب بلوزداد- جمعية عين مليلة

نادي بارادو- سريع غليزان

سا 22:30

مولودية الجزائر- إتحاد بلعباس

وفاق سطيف- إتحاد الجزائر

جمعية الشلف- نجم مقرة

شبيبة الساورة- أولمبى المدية

مولودية وهران- نصر حسين داي

وداد تلمسان- شباب قسنطينة

أهلي برج بوعريريج- شبيبة القبائل