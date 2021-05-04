تقلبات جوية : وفاة 5 أشخاص بكل من المدية و المسيلة خلال 24 ساعة الأخيرة

سجلت مصالح الحماية المدنية خمسة (5) وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة بولايتي المدية و المسيلة، على إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار بعدد من وليات الوطن، حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان للمصالح ذاتها.

وأوضح البيان أن الحصيلة الاخيرة للتقلبات الجوية خلال 24 ساعة الاخيرة تشير إلى وفاة 5 اشخاص، حيث تم تسجيل ببلدية بني سليمان بولاية المدية وفاة أربعة أشخاص (04) جرفتهم مياه الامطار.

ويتعلق الامر برجل (52 سنة) انتشل بحي 1 نوفمبر 1954 و بنت (13 سنة) انتشلت من داخل مركز للصم و البكم، و شخص ثالث مجهول الهوية (رجل 35 سنة) انتشل بالمكان المسمى واد الزرواطية، و ضحية رابعة (رجل 55 سنة) انتشل بنفس المنطقة.

كما تم على مستوى واد المالح التدخل من أجل عملية إنقاذ (02) فتاتين محاصرتين على ضفاف الوادي (تم إنقاذ الضحيتين وهما في حالة جيدة).

و على مستوى بلدية سيدي نعمان بنفس الولاية تم تسجيل قطع الطريق الوطني رقم 18 بسبب ارتفاع منسوب مياه واد المالح، كما سجل ببلدية قلب الكبير نفوق 13 رأس من الماشية إثر انهيار سقف إسطبل بالمكان المسمى دوار أولاد حاج، أما ببلدية العزيزية فقد سجل قطع الطريق الوطني رقم 08 بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالمكان المسمى موزوبية، فيما سجل ببلدية بني سليمان إمتصاص مياه الأمطار عبر الأحياء بوسط المدينة و تبقى العملية جارية دون تسجيل اي خسائر.

وببلدية بني سليمان أيضا تم تسجيل انهيارات جزئية لكل من جدران مدرسة الصم و البكم و المستشفى المحلي، و تضرر 116 سيارة سياحية و 15 شاحنة و (02) سيارتي اسعاف جراء السيول.

و بولاية المسيلة، تم انتشال جثة (01) طفلة جرفتها مياه واد مقرة بالمكان المسمى قرية الحجل بلدية ودائرة قرة، و نقلت الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.

وأضاف المصدر أنه وعلى مستوى ولاية أم البواقي وتحديدا ببلدية قصر صبيحي تم تسجيل تدخلات تخص امتصاص مياه الأمطار على مستوى الأحياء دون خسائر، كما تم على مستوى بلدية عين الخضراء انقاذ شخص محاصر داخل سيارته بمجرى الواد، فيما تم التدخل على مستوى بلدية الصوامع من أجل عملية امتصاص مياه الأمطار على مستوى متوسطة الشهيد خبراني زيان و السكنات الوظيفية داخل المؤسسة، دون تسجيل أي خسائر.

وبولاية تيسمسيلت تحديدا ببلدية لرجام سجلت تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل امتصاص مياه الأمطار بمداشر دوار اولاد عائشة دوار العبايس و دوارالحوابي، دون تسجيل أي خسائر، يضيف البيان.