وزير المالية ينفي تدهور قيمة الدينار ويؤكد فتح وكالات بنكية في الخارج قريبا

نفى وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن تدهور قيمة العملة الوطنية (الدينار) مؤكدا أن استرجاع قيمته تكون عبر ضخ السيولة المكتنزة لدى البنوك الوطنية لبعث الاستثمارات وتمويل المشاريع الإقتصادية.

وفي تصريح صحفي على هامش زيارة قادته إلى ولاية البليدة هذا الثلاثاء حيث أشرف على إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية لبنك بدر، أكد بن عبدالرحمن إن البنوك العمومية تفتح ذراعيها لكل الراغبين في وضع أموالهم فيها وستقدم لهم كافة التسهيلات من أجل القيم بذبك في أحسن الظروف.

كما جدد التأكيد على قرب فتح فروع للبنوك العمومية ببعض الدول الافريقية والأوربية خلال الأسابيع المقبلة، داعيا المتعاملين الإقتصاديين التعاطي مع المنحى بإيجابية كما قال.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية